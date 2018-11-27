"Нацдружины" провели обучающие сборы по владению оружием для гражданского населения

Общественная организация "Национальные дружины" провела обучающие сборы по владению оружием для активистов организации и гражданского населения.

"По всей Украине проходят обучения такого рода", - сказал журналистам командир "Нацдружин", второй командир полка "Азов" Игорь Михайленко на стрельбище Вооруженных сил Украины в Киевской области во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", среди участников есть как активисты "Нацдружин", так и гражданское население, которое изъявило желание пройти обучение, а также ветераны.

В ходе учений прошло ознакомительное обучение для тех, кто не умеет пользоваться оружием, а те, кто ранее имели опыт пользования, - оттачивали свое мастерство.

Участники стрельб имели возможность поупражняться в стрельбе из пистолетов и разных видов нарезного и гладкоствольного оружия.

Инструкторами выступили ветераны полка "Азов".

Такие сборы проходят в несколько этапов на протяжении всего дня. Всего в них принимает участие около 200 человек.

Кроме Киева, такие обучения проводят и в других регионах, где присутствует центры Нацдружини.

"Собственники оружия его почистили и готовы с ним выдвигаться на фронт, если будет снова горячая фаза войны или будут опять провокации со стороны Российской Федерации", - заявил спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин.

Накануне сборов, "Национальные дружины" объявили всеукраинскую мобилизацию ветеранов, резервистов, добровольцев и волонтеров для участия в "парадном построении".