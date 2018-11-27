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14:05 27.11.2018

Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

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Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

Иск шотландских парламентариев, настаивающих на праве Великобритании в одностороннем порядке отменить процесс Brexit, начал рассматривать во вторник Европейский суд, сообщает агентство AP.

"Высшая судебная инстанция (ЕС - ИФ) во вторник приступила к рассмотрению вопроса о том, может ли Великобритания в одностороннем порядке отменить свое решение о выходе из ЕС до наступления срока выхода - 29 марта", - говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что в статье 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим актом Евросоюза, детально не прописана процедура выхода государства-члена из ЕС.

В связи с отсутствием детального руководства по этому вопросу истцы ранее поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit. В итоге Сессионный суд - высшая судебная инстанция Шотландии по гражданским делам - принял решение о передаче иска в Европейский суд.

Ожидается, что у суда ЕС уйдет несколько недель на рассмотрение иска шотландских парламентариев. Тем не менее, суду может потребоваться гораздо больше времени для вердикта, и решение будет принято незадолго до наступления срока выхода Британии из ЕС.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Теги: #евросоюз #brexit #суд
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