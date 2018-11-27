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14:03 27.11.2018

Freedom House призывает власти Украины соблюдать права человека в течение военного времени

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Freedom House призывает власти Украины соблюдать права человека в течение военного времени

Неправительственная правозащитная организация Freedom House призывает украинские власти придерживаться баланса между интересами национальной безопасности и защитой прав человека после введения в действие Верховной Радой указа президента Украины Петра Порошенко о военном положении.

"Украинская власть должна придерживаться тщательного баланса между интересами национальной безопасности и защитой прав человека в связи с реакцией на угрозы безопасности страны, которые имели место в Азовском море, и воплощением положения о военном положении", - цитирует слова директора программ в Европе и Евразии Freedom House Марка Берендта пресс-служба организации во вторник.

По его словам, введение в действие военного положения допускает ограничение ряда фундаментальных свобод, в частности свободы собраний, передвижения и самовыражения.

"Мы призываем украинскую власть лимитировать применение любых ограничений прав человека только необходимыми, сосредоточившись на конкретной угрозе безопасности, а не на широком применении возможности сужать свободы. Любые ограничения фундаментальных свобод должны быть прозрачно обоснованными и соответствовать принципам демократического общества", - сказал М.Берендт.

Он отметил, что основные права и свободы, гарантированные Конституцией, должны максимально защищаться в Украине, особенно по мере приближения избирательного сезона-2019.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то же время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года. Финальный текст указа, который был проголосован парламентом, пока не опубликован.

Теги: #freedom_house #военное_положение
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