Экс-главу финрегулятора Польши задержали по обвинениям в вымогательстве взятки

Бывший председатель Службы финансово-бюджетного надзора Польши (KNF) Марек Хшановский (Marek Chrzanowski) был задержан во вторник по обвинениям в коррупции, сообщают польские СМИ.

Ранее в ноябре М.Хшановский ушел в отставку после того, как владелец польского банка Getin Noble Лешек Чарнецкий, миллиардер и один из самых известных бизнесменов страны, публично заявил о вымогательстве взятки. По его словам, глава KNF воспользовался частной встречей, чтобы предложить Getin Noble Bank нанять конкретного юриста и выплатить ему гонорар в размере 1% капитализации банка (около $3,6 млн на тот момент) в обмен на "поддержку и защиту" со стороны финрегулятора.

Сам М.Хшановский продолжает отрицать все обвинения.

Расследование ведет Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA). В сообщении ведомства говорится, что, помимо задержания М.Хшановского, были проведены обыски в его доме и штаб-квартире финрегулятора, а также допрошены 11 человек.

Как отмечает агентство Bloomberg, М.Хшановский был протеже главы польского Центробанка Адама Глапинского. После того, как разгорелся скандал, на рынке возникли опасения, что финансовое положение банков Л.Чарнецкого (Getin и Idea) может оказаться хуже, чем представлялось ранее.