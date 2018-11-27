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13:57 27.11.2018

Пограничники с начала агрессии РФ уделяют пристальное внимание прибывающим на границу россиянам и часть из них не впускают в Украину

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Пограничники с начала агрессии РФ уделяют пристальное внимание прибывающим на границу россиянам и часть из них не впускают в Украину

Граждане России, пересекающие границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием Государственной пограничной службы Украины с начала российской агрессии, планы действий подразделений пограничников во время военного положения еще нарабатываются.

"Определено законодательством, что для пересечения границы с Украиной иностранному гражданину нужен соответствующий перечень документом. А также сможет быть дополнительно проведен контроль для выяснения цели поездки в Украину. Если иностранец не подтверждает цель поездки, то ему может быть отказано во въезде. Действительно с началом российской агрессии более пристанное внимание уделяется гражданам России. Могу сказать, что ежедневно определенная часть граждан России не попадает в Украину", - рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Пограничник также рассказал, что на данный момент детально прорабатываются планы, как будут действовать подразделения Госпогранслужбы во время введения военного положения.

"Глава Госпогранслужбы на заседании СНБО акцентировал внимание, что может быть ограничен въезд отдельным группам граждан России. Поэтому не исключено, что после публикации документов и наработки необходимых планов для действий подразделений внимание к гражданам России будет более пристальное", - добавили в Госпогранслужба.

Теги: #рф #пограничники
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