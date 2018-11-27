События

13:01 27.11.2018

Почти полсотни граждан РФ не пропустили в Украину авиарейсами из Минска за сутки

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Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси с утра понедельника зафиксировал возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные - сегодня", - сказал А.Бычковский.

"В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях", - добавил собеседник агентства.

По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.

Представитель ГПК Беларуси напомнил, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

А.Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) "фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется".

Представитель ГПК Беларуси также подчеркнул, что "белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

Теги: #граждане_рф #украина #минск
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