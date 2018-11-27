Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность Киева, уже создан совет обороны города - Кличко

Введение военного положения в ряде областей Украины не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача – обеспечить жизнедеятельность Киева, а также предоставить ту помощь, которая потребуется от нас", - заявил В.Кличко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

По словам мэра, столица продолжает обычную жизнь. "Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме ", - отметил он.

Чтобы пройти такие сложные времена, как отметил Киевский городской голова, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать. "И наш успех, прежде всего экономический – это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране", - подчеркнул В.Кличко.