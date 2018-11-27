События

12:56 27.11.2018

Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность Киева, уже создан совет обороны города - Кличко

1 мин читать
Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность Киева, уже создан совет обороны города - Кличко

Введение военного положения в ряде областей Украины не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача – обеспечить жизнедеятельность Киева, а также предоставить ту помощь, которая потребуется от нас", - заявил В.Кличко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

По словам мэра, столица продолжает обычную жизнь. "Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме ", - отметил он.

Чтобы пройти такие сложные времена, как отметил Киевский городской голова, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать. "И наш успех, прежде всего экономический – это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране", - подчеркнул В.Кличко.

Теги: #киев #кличко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

В Киеве возле посольства РФ сгорел автомобиль с дипномерами

В Киеве 26 ноября планируется ограничить движение большегрузного транспорта

На Осокорках в Киеве упад автокран, пострадавших нет

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной застройки, полиция задержала "охранников" с оружием

Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину времен Второй мировой, найденную на Лысой горе в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны прорабатывает вопрос создания координационного центра с Генштабом в связи с введением военного положения

В Минобороны и Генштабе ВСУ начал работу стратегический советник от США Дейтон

Почти полсотни граждан РФ не пропустили в Украину авиарейсами из Минска за сутки

СБУ сообщила о подозрении 8 российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе

Движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей разблокировано

МККК постарается помочь захваченным плен украинским морякам - Климкин

Омелян поручил ввести особый режим работы ж/д транспорта и усилить охрану инфраструктуры

В суд направлено дело о гибели военного от наезда БМП под управлением пьяного сослуживца на полигоне в Черниговской области

Автомобиль сбил двоих детей в Запорожской области, один ребенок умер в больнице

Разблокированы дороги возле ряда пунктов пропуска через госграницу на западе Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА