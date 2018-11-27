Движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей разблокировано

Во вторник в первой половине суток были разблокированы еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе и восстановлено движение на границе с Польшей, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"На данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" - на границе со Словакией, и "Тиса", что на границе с Венгрией", - говорится в обнародованном после полудня вторника.