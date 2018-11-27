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12:21 27.11.2018

МККК постарается помочь захваченным плен украинским морякам - Климкин

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МККК постарается помочь захваченным плен украинским морякам - Климкин

Международный комитет Красного Креста (МККК) предпримет все доступные меры для доступа и оказания помощи украинским военным морякам, захваченным в плен в результате агрессии России в Керченском проливе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Утром переговорил с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером. МККК будет предпринимать все доступные меры для доступа к нашим морякам и оказания им необходимой медицинской помощи", - написал он на своей странице в Твиттере во вторник.

Теги: #мккк #россия #азовское_море #климкин
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Интерфакс-Украина
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