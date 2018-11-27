Омелян поручил ввести особый режим работы ж/д транспорта и усилить охрану инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил усилить охрану и оборону объектов инфраструктуры (вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других) и ввести особый режим работы железнодорожного транспорта для обеспечения пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд Вооруженных сил Украины.

"Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", – цитируются в сообщении Мининфраструктуры во вторник слова министра с расширенного совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины (АМПУ), Госавиаслужбы, "Украэроруха" и морских портов.

Министр поручил госсекретарю Андрею Галущаку создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями для обеспечения соблюдения правового режима военного положения.

В.Омелян обратился ко всем с призывом спокойно работать, но находиться в высшей степени готовности.

"Мы планируем по швейцарскому примеру ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - подчеркнул министр,

Как отмечается в сообщении, руководство Мининфраструктуры планирует провести полевые военные учения с участием руководителей и сотрудников предприятий отрасли из сферы управления министерства. Координация действий между министерством и предприятиями возложена на заместителя министра Юрия Лавренюка, который, как и В.Омелян, пришел на совещание в военной форме.