В суд направлено дело о гибели военного от наезда БМП под управлением пьяного сослуживца на полигоне в Черниговской области

Военная прокуратура Центрального региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт по факту гибели военнослужащего от наезда БМП под управлением нетрезвого сослуживца на военном полигоне в Черниговской области 4 мая 2018 года.

Как сообщила во вторник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона на странице в соцсети Фейсбук, обвинительный акт направлен в Черниговский районный суд Черниговской области 26 ноября 2018 года.

"Установлено, что 4.05.2018 примерно в 17:00, после проведения тактических учений на территории 242 общевойскового полигона, который находится в пгт.Гончаровское Черниговской области, солдат службы по контракту, управляя технически исправной боевой машиной БМП-2, нарушил правила вождения боевой машины… Обвиняемый, имея опыт управления боевыми машинами, направил боевую машину в сторону лесных насаждений, осуществляя валку деревьев корпусом. При таких условиях солдат, управляя БМП, не видел ни направления движения, ни препятствий, ни людей и т.д. и допустил наезд на лежащего на земле военнослужащего, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, обвиняемый осуществлял управление БМП в состоянии алкогольного опьянения.

Было начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.415 Уголовного предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.