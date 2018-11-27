События

11:22 27.11.2018

Автомобиль сбил двоих детей в Запорожской области, один ребенок умер в больнице

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Автомобиль сбил двоих детей в Запорожской области, один ребенок умер в больнице

В Запорожской области в с.Великая Знаменка автомобиль сбил двоих детей и скрылся с места происшествия, в результате ДТП один ребенок скончался в больнице.

Как сообщает во вторник, отдел коммуникаций Национальной полиции Запорожской области, информация о ДТП, в котором пострадало двое несовершеннолетних, поступило в полицию накануне в понедельник около 17:40.

Пострадавшие мальчики (2005 и 2008 годов рождения) доставлены в больницу. Младший ребенок умер в результате тяжелых травм.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает его личность, а также разыскивает его автомобиль. Уже проверен ряд транспортных средств на причастность к происшествию.

Открыто уголовное производство по ч.2. ст.286 Уголовного кодекса Украины ( нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Теги: #запорожская_область #больница #дтп
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