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10:37 27.11.2018

Помилованный в ОАЭ британский ученый вернулся на родину

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Помилованный в ОАЭ британский ученый вернулся на родину

Британский ученый Мэтью Хеджес во вторник прилетел лондонский аэропорт Хитроу после того, как накануне появилась информация о его помиловании, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

По возвращении в Великобританию он заявил журналистам, что благодарен своей супруге Даниэле и семье, которые помогли решить вопрос с его освобождением.

31-летний британец Хеджес обучался в Даремском университете в Англии. Он отправился в ОАЭ, чтобы собрать материалы для написания диссертации. Там он был признан виновным в шпионаже в пользу британского правительства.

Британца задержали в мае этого года в аэропорту Дубая, откуда должен был вернуться в Великобританию после проведенного исследования. Затем он был помещен в камеру одиночного заключения на пять месяцев. В течение этого времени его несколько раз допрашивали без адвоката или представителя консульства.

Судебное заседание в Абу-Даби состоялось на прошлой неделе и длилось всего пять минут, по итогам которого его приговорили к пожизненному заключению за шпионаж.

Накануне стало известно, что Хеджес был помилован президентом ОАЭ.

Теги: #оаэ
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