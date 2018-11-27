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09:59 27.11.2018

Запуск ГБР – важный шаг в создании новой правоохранительной системы – СМИ

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Начало работы Государственного бюро расследований (ГБР) является не менее важным шагом в создании новой правоохранительной системы Украины, чем создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национального агентства по вопросам  противодействию коррупции (НАПК). Такое мнение выражает издание gazeta.ua в статье под заголовком «Коррупции – труба».

«Функция следствия передана из прокуратуры в новый главный следственный орган – ГБР. И с 27 ноября этот мощный следовательский аппарат заработает», – пишут журналисты издания.

Gazeta.ua отмечает, что директор ГБР Роман Труба стал первым руководителем после главы НАБУ Артема Сытника, который запустил крупный правоохранительный орган с нуля. «Сумев сделать это на фоне очевидного сопротивления влиятельных фигур во власти и отсутствия политической поддержки, которую имело создание НАБУ», - добавляет издание.

Как сообщалось, во вторник, 27 ноября, около 300 следователей ГБР примут присягу и начнут работать над первыми уголовными делами.

Роман Труба был объявлен победителем конкурса на должность директора Бюро 16 ноября 2017 года.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине.

Теги: #гбр #труба
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