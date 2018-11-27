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09:39 27.11.2018

Порошенко поздравил с 100-летием, президента НАНУ академика Патона

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Порошенко поздравил с 100-летием, президента НАНУ академика Патона

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона с 100-летним юбилеем.

"Высоко ценю Вашу верность избранному делу и самоотверженное служение Украине. Ваш жизненный путь и профессиональная деятельность обозначены неутомимым трудом, творческим подходом к решению сложных научных и научно-технических проблем, исключительным умением предвидеть перспективность исследований и способствовать их развитию", - говорится в поздравительном сообщении, размещенном на официальном сайте П.Порошенко во вторник.

Глава государства отметил, что украинский народ чтит Б.Патона как талантливого организатора науки и выдающегося ученого, который навсегда вошёл в отечественную историю.

Б.Патон - академик, президент НАНУ с 1962 года.

В этот же день, 27 ноября 1918 года, гетман Петр Скоропадский подписал закон о создании Украинской академии наук.

Теги: #нану #порошенко #патон
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