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08:27 27.11.2018

Мехико призывает США расследовать факты использования спецсредств против мигрантов

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Мехико призывает США расследовать факты использования спецсредств против мигрантов

МИД Мексики направил администрации США ноту протеста в связи с использованием слезоточивого газа против мигрантов, пытавшихся прорваться на американскую территорию.

Внешнеполитическое ведомство Мексики выступило с призывом к Вашингтону провести "полное и тщательное расследование" этих событий.

Американские пограничники использовали слезоточивый газ против мигрантов из Центральной Америки, которые в выходные предприняли попытку преодолеть заграждения, отделяющие Мексику от США в районе мексиканского города Тихуаны и американского Сан-Диего. Около 40 человек арестованы.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что американская сторона в случае необходимости бессрочно перекроет границу с Мексикой.

"Мексика должна отправить размахивающих флагами мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, в их родные страны. Сделайте это на автобусах, самолетах. Сделайте это любым способом, который вам нравится. Но они не приедут в США. Мы закроем границу бессрочно, если на то будет необходимость. Конгресс, профинансируй (строительство, - "ИФ") стены", - написал Д.Трамп в Twitter в понедельник.

Министерство внутренних дел Мексики в свою очередь заявило, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорилось, что более 1,9 тыс. из них были участниками "караванов".

Власти Мексики не исключают, что к концу этого года могут выслать из страны до 100 тыс. мигрантов из центральноамериканских стран, заявили в министерстве.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Шеф Пентагона Дж.Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны.

Теги: #сша #протест #мексика #мид
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