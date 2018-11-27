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08:02 27.11.2018

Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $267 млрд

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Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $267 млрд

Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

Он добавил, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва".

Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Теги: #сша #внешторг #китай
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Интерфакс-Украина
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