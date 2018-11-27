В Украине из-за непогоды в двух областях обесточено 85 населенных пунктов – ГСЧС

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 85 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

" С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская - 46, Черновицкая - 39", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.