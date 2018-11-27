За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 7 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Вильный, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще трое получили ранения.