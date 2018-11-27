Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с инцидентом в Керченском проливе призвал президентов России и Украины, Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования сложившейся ситуации, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

М.Помпео также обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.

Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке "нормандского формата" урегулирования ситуации в Украине.

Также, согласно поступившему в "Интерфакс" сообщению госдепа, М.Помпео в ходе телефонного разговора "подтвердил решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

В сообщении отмечается, что в ходе беседы обсуждался вопрос "российской агрессии против Украины в Черном море в районе Керченского пролива".

В Госдепе отметили, что П.Порошенко "поблагодарил за заявления в поддержку Украины, и подчеркнул важность сохранения единства Запада перед лицом российской агрессии".