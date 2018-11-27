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03:37 27.11.2018

Многие американские конгрессмены заявляют о поддержке Украины в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе – украинское посольство в США

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Многие американские конгрессмены заявляют о поддержке Украины в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе – украинское посольство в США

Многие американские конгрессмены, представители Республиканской и Демократической партий заявляют о поддержке Украины в ответ на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе, сообщает посольство Украины в США.

"Украина высоко ценит сигналы поддержки, которые продолжают поступать от представителей Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США, в ответ на акт военной агрессии России против нашего государства в акватории Керченского пролива" – говорится в сообщении на официальной странице посольства в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель: "Дерзкие попытки России заблокировать Керченский пролив между Черным и Азовским морями, в том числе путем осуществления нападения на украинские суда, является еще одним свидетельством неустанных попыток РФ подорвать Украину…США и власти других стран мира должны сделать так, чтобы Россия понесла ответственность за свои незаконные и опасные действия, а также усилить политическую, оборонную и военную поддержку Украины".

Сопредседатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес: заявил: "Решительно осуждаю эскалацию Российской Федерацией военного противостояния в Керченском проливе. Кремль должен немедленно вернуть захваченные украинские суда и воздержаться от любых дальнейших действий, которые угрожают свободе судоходства в проливе".

Заявления с осуждением агрессивных действий РФ и в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины обнародовали также лидеры и члены групп дружбы с Украиной в Сенате и Палате представителей Конгресса США сенатор-республиканец Роберт Портман и сенатор-демократ Ричард Дурбин, конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик и конгрессмен-демократ Брендан Бойл. Слова поддержки и осуждения агрессивных действий РФ выразили сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи.

Теги: #сша #украина #конгрессмены #посольство
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