События

02:18 27.11.2018

13 детей- пассажиров поезда обратились за медицинской помощью в Запорожье

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На железнодорожном вокзале "Запорожье-1" за медицинской помощью обратились 13 детей - пассажиров одного из вагонов поезда, следовавшего из Херсона в Запорожье, которые жаловались на затрудненное дыхание, першение в горле и головную боль. 2 детей госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения".

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, в понедельник в 5.20 утра в Скорую помощь Запорожья поступил звонок из медпункта железнодорожного вокзала "Запорожье-1", куда за помощью обратилось сразу 13 детей, которые ночью ехали в поезде из Херсона.

На место прибыло три бригады скорой помощи. Доктора установили, что у 13 юных пассажиров имеются одинаковые симптомы отравления продуктами горения - головная боль, першение в горле, затрудненное дыхание.

После оказания помощи большинство пассажиров вагона были отпущены домой, однако  двоих детей пришлось госпитализировать в 5-тую детскую городскую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения".

Врачи предполагают, что причиной массового недомогания пассажиров поезда, скорее всего, стала проблема с системой отопления вагона.

Ожидается, что "Укрзализниця" прокомментирует ситуацию в ближайшее время.

Теги: #дети #украина #запорожье
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