События

00:55 27.11.2018

Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

1 мин читать
Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Соглашение по Brexit, заключенное Великобританией с ЕС, видимо, выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Это выглядит как хорошая сделка для ЕС", - сказал Д.Трамп журналистам. Его выступление транслировал телеканал Си-Эн-Эн.

По мнению президента США, соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами. "Судя по тому, как сделка выглядит сейчас, они (британцы - ИФ), возможно, не смогут торговать с США. И я не думаю, что такая ситуация нравится им самим, - подчеркнул Д.Трамп. Он выразил надежду, что премьер Великобритании Тереза Мэй в итоге сможет решить данный вопрос.

Теги: #сша #трамп #brexit
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

РФ должна соблюдать международное законодательство и не чинить препятствий украинским судам в Керченском проливе – постпред США при ООН

Самолет-разведчик США проводит полет в акватории Черного моря в полном соответствии с нормами международного права – ВС ВСУ

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Вето Мадрида на проект соглашения по Brexit сохраняется

После пожаров в Калифорнию пришли грозящие селями дожди

Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн

Спецпрокурор Мюллер выступил против отсрочки тюремного заключения для экс-советника предвыборного штаба Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

13 детей- пассажиров поезда обратились за медицинской помощью в Запорожье

Люди в областях с военным положением будут жить обычной жизнью, а параллельно будут приниматься меры по укреплению обороноспособности – глава фракции БПП

Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября

Захваченные россиянами украинские матросы дают неправдивые показания под давлением - командующий ВМС

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток (обновленная)

Рада попросила международное сообщество увеличить военную помощь и направить корабли в черноморский регион

Военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему сцены военных действий

В ходе захвата украинские суда подверглись обстрелу российской авиацией – начальник Генштаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА