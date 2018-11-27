Захваченные россиянами украинские матросы дают неправдивые показания под давлением - командующий ВМС

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что захваченных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

И.Воронченко указал, что уже появилось видео с 3 матросами, которые давали показания под физическим и психологическим влиянием. "Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", - утверждает он.

Командующий ВМС Украины отметил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

И.Воронченко также обратил внимание, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

Отвечая на вопрос о распространяемой российской стороной информации, что на борту украинских судов якобы были сотрудники СБУ, И.Воронченко сказал: "Они (российская сторона - ИФ) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле".