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23:19 26.11.2018

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

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Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео, в ходе которого собеседники обсудили акт вооруженной агрессии России против Украины акватории Керченского пролива, а также скоординировали шаги по противодействию российской агрессии.

"Президент проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также о соответствующих шагах украинской стороны, в частности введение режима военного положения", - сообщает пресс-служба администрации президента Украины поздно вечером в понедельник.

В информации говорится, что П.Порошенко отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ.

"Собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива", - сообщают в АПУ.

Теги: #помпео #порошенко #азовское_море #агрессия_рф
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