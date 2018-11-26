События

22:46 26.11.2018

Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток (обновленная)

3 мин читать
Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток (обновленная)

Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток, однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за такое решение на внеочередном заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.

Перед голосованием президент т Украины П.Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областями, а также "во внутренних водах Азово-Керченской акватории".

Вместе с тем, после выступления главы государства спикер парламента Андрей Парубий, зачитывая перечень областей, в которых вводится военное положение, кроме вышеперечисленных упомянул также Донецкую и Запорожскую области.

В проекте указа, обнародованном на сайте Верховной Рады, и прочих сопутствующих документах указана дата введения военного положения начиная с 14.00 26 ноября.

Вместе с тем, П.Порошенко в своем телеобращении заявил о том, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года.

При этом в своем выступлении с трибуны парламента перед голосованием глава государства не упомянул дату введения военного положения.

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов на просьбу агентства "Интерфакс-Украина" уточнить, с какой именно даты вводится военное положение, сказал: "Если я не ошибаюсь, нужно посмотреть документы, с 14.00 26 (ноября – ИФ). Но нужно пересмотреть документы".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины, согласно указу военное положение вводится с 14.00 26 ноября. "Военное положение вводится с 26 ноября с 14.00 до 26 декабря 14.00", - сказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время на сайте СНБО Украины появилось официальное сообщение о "введении скором на 30 суток правового режима военного положения в регионах Украины, которые граничат с РФ и Приднестровьем, начиная с 14.00 26 ноября до 26 декабря текущего года".

При этом, согласно сообщению пресс-службы Верховной Рады, обнародованному в понедельник вечером в официальном аккаунте парламента в соцсети Твиттер, говорится : "Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9 часов 28 ноября 2018 года на 30 суток до 9 часов 27 декабря 2018 года".

Также в своем выступлении перед голосованием П.Порошенко заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. "Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал президент.

"Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - подчеркнул глава Украинского государства.

Указ президента о введении военного положения официально обнародуется вместе с законом об утверждении такого указа и "вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона".

Теги: #порошенко #рада #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада попросила международное сообщество увеличить военную помощь и направить корабли в черноморский регион

Военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток – Турчинов

Рада продолжила заседание после более чем двухчасового перерыва

Туроператоры не владеют информацией о влиянии военного положения на туррынок, но пока не ощущают падения спроса на туры - эксперт

Порошенко вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября

СНБО поручил Генштабу ВСУ безотлагательно организовать противовоздушную оборону страны

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов

СНБО предложил президенту ввести военное положение в Украине с 14.00 26 ноября 2018г до 14.00 25 января 2019г (60 суток)

Введение военного положения не повлияет на работу судебной и правоохранительной системы - юрист

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему сцены военных действий

В ходе захвата украинские суда подверглись обстрелу российской авиацией – начальник Генштаба

Украина намерена инициировать введение биометрического контроля для владельцев служебных и диппаспортов из РФ – Климкин

Союзники Украины в НАТО готовы требовать от РФ освобождения моряков – Пристайко

Климкин заявляет о приоритетности освобождения захваченных украинских моряков

Разведданные говорят о возможном захвате Мариуполя и Бердянска – Ельченко

Столтенберг призывает РФ вернуть свободу украинским морякам, надеется на спокойствие и сдержанность сторон

Замгенсека ООН: Мы решительно призываем РФ воздерживаться от эскалации действий или риторики

Великобритания в Совбезе ООН призвала Россию освободить украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА