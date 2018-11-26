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22:36 26.11.2018

Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

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Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. Выступление Д.Трампа транслировал телеканал Си-Эн-Эн.

По словам президента США, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.

Теги: #сша #трамп #азовское_море #агрессия_рф
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