Военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

"Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал П.Порошенко перед голосованием о введении военного положения в ряде областей Украины в Верховной Раде в понедельник вечером.

"Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - подчеркнул глава Украинского государства.