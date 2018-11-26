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21:48 26.11.2018

Военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

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Военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

"Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал П.Порошенко перед голосованием о введении военного положения в ряде областей Украины в Верховной Раде в понедельник вечером.

"Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - подчеркнул глава Украинского государства.

Теги: #президент #применение #военное_положение
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