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21:15 26.11.2018

Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему сцены военных действий

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Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему сцены военных действий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что акции протестов, которые сопровождались беспорядками, напомнили ему кадры с места военных действий.

"Никто не должен умалять тот шок, который испытывали люди как во Франции, так и за рубежом, когда видели в СМИ то, что было похоже на сцены во время военных действий", - приводят французские СМИ слова Э.Макрона во время заседания кабинета министров.

Он также раскритиковал политиков, выступающих в защиту участников демонстраций, которых глава государства назвал "вандалами", организовавшими беспорядки.

Ожидается, что французский лидер во вторник обратится с речью к жителям страны на фоне набирающих силу протестных движений.

Его слова последовали после того, как на минувших выходных во Франции прошли массовые акции протестов. В них приняли участие более 106 тыс. человек. В частности, демонстранты вышли на Елисейские поля в столице страны, где произошли столкновения с сотрудниками полиции: протестующие возводили баррикады и разжигали огонь.

СМИ отмечают, что в эти выходные произошла заметная радикализация акций протеста: все больше демонстрантов стремились не просто выразить несогласие с инициативами правительства, но и спровоцировать беспорядки.

При этом участники движения "Желтые жилеты" намерены продолжать демонстрации. В частности, в соцсети Facebook появилось сообщение об организации протестного мероприятия 1 декабря, причём снова на Елисейских полях. Мероприятие называется "Акт третий. Макрона - в отставку!".

Изначально "Желтые жилеты" - автомобилисты, протестующие против повышения цен на бензин. Однако со временем движение стало все больше выражать недовольство многими действиями президента Франции Э.Макрона.

Теги: #президент #франция #мнение #протесты
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