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20:21 26.11.2018

Климкин заявляет о приоритетности освобождения захваченных украинских моряков

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Климкин заявляет о приоритетности освобождения захваченных украинских моряков

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что освобождение украинских моряков, захваченных российскими силовиками в воскресенье в районе Керченского пролива, является приоритетным заданием.

"Украинские моряки, захваченные Российской Федерацией, в соответствии с международным гуманитарным правом должны считаться военнопленными", - сказал П.Климкин на пленарном заседании Верховной Рады в понедельник, подчеркнув, что именно поэтому Украина прилагает усилия для того, чтобы именно Международный Комитет Красного Креста должен принимать участие в их освобождении.

"Вторым ключевым заданием является наказание России и укрепление санкций. И третьим, безусловно, является наращивание присутствия безопасности наших партнеров в Черном море с учетом сознательной эскалации со стороны России", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что после принятия Верховной Радой решения о введении военного положения и его обнародования в СМИ, "мы в соответствии с существующей практикой сообщим генеральному секретарю ООН о праве Украины на самооборону согласно со ст.51 Статута ООН". "Хотя, безусловно, мы будем пытаться решить ситуацию в соответствии со ст.33 мирным способом, но мы видим, что это с Россией невозможно", - напомнил П.Климкин.

Теги: #рф #азовское_море #военнопленные #климкин
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