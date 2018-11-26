Разведданные говорят о возможном захвате Мариуполя и Бердянска – Ельченко

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что разведывательные данные говорят о возможном захвате РФ украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - сказал В.Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

"Преступный режим Кремля показал, что он не остановится свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства", - резюмировал дипломат.

В.Ельченко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.