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20:19 26.11.2018

Разведданные говорят о возможном захвате Мариуполя и Бердянска – Ельченко

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Разведданные говорят о возможном захвате Мариуполя и Бердянска – Ельченко

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что разведывательные данные говорят о возможном захвате РФ украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - сказал В.Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

"Преступный режим Кремля показал, что он не остановится свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства", - резюмировал дипломат.

В.Ельченко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.

Теги: #бердянск #мариуполь #ельченко #рф #агрессия_рф #азовское_море
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