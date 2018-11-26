События

19:53 26.11.2018

Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток – Турчинов

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Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток – Турчинов

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Что касается времени введения военного положения: президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о тридцати днях введения военного положения", - сказал А.Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.

Теги: #президент #азовское_море #рада #военное_положение
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