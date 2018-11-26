Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток – Турчинов

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Что касается времени введения военного положения: президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о тридцати днях введения военного положения", - сказал А.Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.