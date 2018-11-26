Столтенберг призывает РФ вернуть свободу украинским морякам, надеется на спокойствие и сдержанность сторон

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в понедельник Россию вернуть свободу украинским морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе.

"Мы призываем Россию незамедлительно вернуть свободу украинским морякам и вернуть (Украине - ИФ) задержанные вчера корабли", - сказал он на пресс-конференции.

Й.Столтенберг также отметил, что НАТО призывает "к спокойствию и сдержанности". При этом генсек подчеркнул, что в данном случае "нет оправдания применению силы против украинских кораблей и моряков".

Генсек НАТО подчеркнул, что все члены альянса в понедельник на встрече с украинскими представителями "выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также он призвал РФ обеспечить свободный доступ Украины к ее портам и обеспечить свободное перемещение украинских судов по Керченскому проливу и Азовскому морю.

Й.Столтенберг назвал инцидент в Керченском проливе серьезным. "Но мы должны работать, чтобы добиться деэскалации, спокойствия и сдержанности (сторон - ИФ)", - добавил генсек, пояснив, что в сложившейся ситуации важно не допустить выхода кризиса из-под контроля.

Отвечая на вопрос журналиста о планах введения военного положения в Украине, Й.Столтенберг отметил, что получил заверения от украинского президента Петра Порошенко о том, что такие меры не помешают работе демократических институтов и не создадут проблем при подготовке к президентским выборам.