Рада продолжила заседание после более чем двухчасового перерыва

Верховная Рада продолжила заседание в понедельник после более чем двухчасового перерыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 19:00 перерыв закончился и главы фракций вернулись в зал после консультаций.

Председатель парламента Андрей Парубий объявил о продолжении заседания.

Верховная Рада на заседании 26 ноября рассматривает вопрос о введении в Украине военного положения в связи с агрессией РФ против украинских военных судов в Керченском проливе.