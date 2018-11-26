Замгенсека ООН: Мы решительно призываем РФ воздерживаться от эскалации действий или риторики

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала Российскую Федерацию воздержаться от эскалации ситуации в Азовском море и напомнила сторонам о необходимости сдержанности.. "Вчерашний инцидент ведет к ухудшению ситуации. Мы решительно призываем РФ воздерживаться от эскалации действий или риторики. И напоминаем обеим сторонам о сдержанности в отношении инцидента, который мог бы повлечь серьезную эскалацию и привести к непредсказуемым последствиям", - сказала она на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Она также добавила, что важно стремиться к мирному урегулированию ситуации.