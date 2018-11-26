Великобритания в Совбезе ООН призвала Россию освободить украинских моряков

Великобритания призвала Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военных моряков, захваченных в результате агрессивных действий РФ против украинских военных судов в Керченском проливе, сообщил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Вчера по собственному признанию Москвы российские суда открыли огонь по трем украинским судам, которые приближались к Азовскому морю. Нас глубоко беспокоит состояние шести раненых украинцев и 23, которые были задержаны. Мы призываем к их незамедлительному освобождению", - сказал он на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Дж.Аллен также выразит осуждение действиям России в Черном и Азовском морях.

"Вчерашние действия идут во след месяцев запугивания Россией международного судоходства в Азовском море предположительно для того. Чтобы дестабилизировать украинскую экономику", - рассказал он.

Представитель Великобритании уточнил. Что необходимо незамедлительно остановить российские действия и открыть проход в украинские порты в Азовском море.