Боевики 6 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое украинских военных ранены

С 00.00 по 18.00 понедельника боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. (…)В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Согласно информации, в районах населенных пунктов Южное, Малиновое и Красногоровка боевики обстреливали украинские оборонительные укрепления из гранатометов и крупнокалиберных пулемётов.

Кроме того, вблизи хутора Вильный, населенных пунктов Опытное и Гнутово противник использовал минометы калибра 82мм, а вблизи Малинового, что неподалеку Станицы Луганской, боевики вели огонь из 120мм минометов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - подытожили в штабе ООС.