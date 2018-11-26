События

18:40 26.11.2018

Совбез ООН отказался рассматривать инициированное Россией "нарушение границ РФ" украинскими судами в Керченском проливе

1 мин читать
Совбез ООН отказался рассматривать инициированное Россией "нарушение границ РФ" украинскими судами в Керченском проливе

США, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция выступили против обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса о "нарушении границ РФ" в Черном и Азовском морях.

"Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по инициативе России по теме "Нарушение границы РФ" повестки дня. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказала постоянный представитель США при ООН Ники Хейли.

Согласно голосованию за утверждение соответствующей повестки дня заседания, только четыре члена Совбеза проголосовали "за". Таким образом, т вопрос был снят с обсуждения.

Теги: #азовское_море #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада продолжила заседание после более чем двухчасового перерыва

Замгенсека ООН: Мы решительно призываем РФ воздерживаться от эскалации действий или риторики

Великобритания в Совбезе ООН призвала Россию освободить украинских моряков

РФ должна соблюдать международное законодательство и не чинить препятствий украинским судам в Керченском проливе – постпред США при ООН

Российская сторона не выдвигала никаких протестов относительно прохода украинских кораблей через Керченский пролив

Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

Климкин: В действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, чем РФ может манипулировать как провокацией

Трое из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков прооперированы, у всех состояние удовлетворительное - Минобороны

Захваченные РФ украинские моряки являются военнопленными - Климкин

Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт в Брюсселе в понедельник на уровне постпредов

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг призывает РФ вернуть свободу украинским морякам, надеется на спокойствие и сдержанность сторон

Боевики 6 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое украинских военных ранены

Автодорога к пункту пропуска "Рава-Руська" во Львовской области остается заблокированной – полиция

Туроператоры не владеют информацией о влиянии военного положения на туррынок, но пока не ощущают падения спроса на туры - эксперт

Порошенко вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября

У Сенцова после голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени – адвокат

Разведка говорит о серьезной угрозе операции на суше против Украины – Порошенко

СНБО поручил Генштабу ВСУ безотлагательно организовать противовоздушную оборону страны

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов

СНБО предложил президенту ввести военное положение в Украине с 14.00 26 ноября 2018г до 14.00 25 января 2019г (60 суток)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА