События

17:29 26.11.2018

Порошенко вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября

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Порошенко вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября

Военное положение вводится на всей территории Украины с 9:00 утра среды, 28 ноября, заявляет президент Петр Порошенко.

"Согласно решению СНБО… как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - сказал он в телеобращении в понедельник.

Президент подчеркнул, что указ не предусматривает никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры.

"Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и не будут атаковать Украину тезисами, заимствованными у российских пропагандистов", - отметил он.

П.Порошенко обозначил, что в указ вошли только те опции, которые касаются преимущественно различных военных мер: человеческие, вооруженные, финансовые, которые в случае вторжения агрессора позволят Украине скорей мобилизовать все ресурсы. Он заявил, что не намерен прибегать к полной или частичной мобилизации, но такая возможность остается открытой только в случае, если Российская Федерация пойдет на дальнейшую эскалацию ситуации.

"Военное положение не означает объявления войны. Оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России. Военное положение не означает отказа политико-дипломатического урегулирования на Востоке. Я об этом сегодня детально проинформировал наших западных партнеров", - сказал глава государства.

Он сообщил, что в понедельник детально информировал о сложившейся ситуации западных партнеров Украины.

"У меня сегодня с самого утра состоялись очень детальные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой. Польша представляет сейчас позицию Украины и является инциатором рассмотрения на Совете безопасности ООН. И с канцлером Германии Ангелой Меркель, и со многими другими состоялись переговоры, и еще продолжатся консультации сегодня вечером", - сказал П.Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что внимание западных партнеров и к ситуации на востоке Украины, и непосредственно в акватории Азовского моря значительно возросло. "Сегодня нас слышат намного лучше, чем вчера или позавчера", - отметил он.

П.Порошенко также предложил ввести военное положение в Украине сроком на 30 дней вместо рекомендованных Советом национальной безопасности и обороны Украины 60 дней, чтобы оно не накладывалось на начало президентской избирательной кампании.

Теги: #порошенко #военное_положение
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