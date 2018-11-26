У Сенцова после голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени – адвокат

Длительная голодовка не прошла для удерживаемого Россией в колонии строгого режима украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова бесследно, у него обнаружены изменения в почках, сердце и печени, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было", - написал адвокат на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Д.Динзе также проинформировал, что О.Сенцов с ноября не получает "Новую газету" и переживает, что не может её читать.