События

17:28 26.11.2018

У Сенцова после голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени – адвокат

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У Сенцова после голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени – адвокат

Длительная голодовка не прошла для удерживаемого Россией в колонии строгого режима украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова бесследно, у него обнаружены изменения в почках, сердце и печени, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было", - написал адвокат на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Д.Динзе также проинформировал, что О.Сенцов с ноября не получает "Новую газету" и переживает, что не может её читать.

Теги: #сенцов #голодовка
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