Российская сторона не выдвигала никаких протестов относительно прохода украинских кораблей через Керченский пролив

На момент принятия решения о плановом переходе украинских кораблей через Керченский пролив, угрозы для военнослужащих Украины не было, подчеркивают в Министерстве обороны Украины.

Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, это был плановый переход кораблей по решению командующего ВМС на основе договора между РФ и Украиной, а также норм международного права.

"То есть в этом вопросе никаких протестов российская сторона относительно невозможности прохода наших кораблей… не выдвигала, они появились уже после того, как наши корабли стали на якорную стоянку", - сказал он.

В этом контексте Р.Тимошенко завил: "То есть угрозы для военнослужащих (на момент принятия решения о переходе – ИФ) не было".

Также замначальника Генштаба ВСУ заверил, что военнослужащие не нарушали ни договора между Украиной и РФ, ни международного права, в то время как российские военнослужащие не имели права применять оружие в открытом море.

"Это было приблизительно 13-14 миль от берега, это были нейтральные воды и это является еще одним нарушением с их стороны", - добавил Р.Тимошенко.