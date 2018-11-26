СНБО поручил Генштабу ВСУ безотлагательно организовать противовоздушную оборону страны

Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поручил Генштабу Вооруженных сил Украины безотлагательно организовать противовоздушную оборону страны с целью прикрытия важных объектов и войск от ударов с воздуха.

Соответствующее поручение ГШ ВСУ содержится в тексте решения СНБО от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", которое ввел в действие своим указом президент Украины Петр Порошенко.

"Организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха", - говорится в тексте решения СНБО.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.