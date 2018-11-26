СНБО предложил президенту ввести военное положение в Украине с 14.00 26 ноября 2018г до 14.00 25 января 2019г (60 суток)

Совет национальной безопасности и обороны Украины в своем решении от 25 ноября предложил президенту Украины ввести военное положение в стране сроком на 60 суток – с 14.00 26 ноября 2018 года до 14.00 25 января 2019 года.

"Предложить президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года", - сказано в решении СНБО, текст которого обнародован на сайте президента Украины Петра Порошенко.