События

14:49 26.11.2018

Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

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Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

 Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заверяет, что, несмотря на отсутствие основного корабельного состава, сил и средств ВМС достаточно для отражения нападения с моря.

"Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму, но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отбивать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции", - сказал И.Воронченко на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВМС сил для вероятной полномасштабной войны на море.

При этом он добавил: "Есть соответствующие средства по защите нашего побережья".

Теги: #воронченко #азовское_море #вмс_всу
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