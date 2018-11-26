Сил и средств ВМС Украины достаточно для отражения нападения с моря – Воронченко

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заверяет, что, несмотря на отсутствие основного корабельного состава, сил и средств ВМС достаточно для отражения нападения с моря.

"Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму, но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отбивать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции", - сказал И.Воронченко на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВМС сил для вероятной полномасштабной войны на море.

При этом он добавил: "Есть соответствующие средства по защите нашего побережья".