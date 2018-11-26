События

14:48 26.11.2018

Сотрудники СБУ вручили Продану повестку на допрос – адвокат

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Сотрудники СБУ вручили Продану повестку на допрос – адвокат

 Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, подозреваемому в незаконном обогащении, повестку на допрос, сообщила его адвокат Лариса Криворучко.

"Продан М.В.: рейс из Франкфурта. Встречают СБУ – с поручением (без указания фамилий). Вручали повестку. СБУ привезли с собой две группы захвата", – написала она в Facebook в понедельник.

Она напомнила, что М.Продан возвращался с лечения в Германии.

Теги: #сбу #продан
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Интерфакс-Украина
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