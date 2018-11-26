Сотрудники СБУ вручили Продану повестку на допрос – адвокат

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, подозреваемому в незаконном обогащении, повестку на допрос, сообщила его адвокат Лариса Криворучко.

"Продан М.В.: рейс из Франкфурта. Встречают СБУ – с поручением (без указания фамилий). Вручали повестку. СБУ привезли с собой две группы захвата", – написала она в Facebook в понедельник.

Она напомнила, что М.Продан возвращался с лечения в Германии.