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14:10 26.11.2018

Трое из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков прооперированы, у всех состояние удовлетворительное - Минобороны

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Трое из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков прооперированы, у всех состояние удовлетворительное - Минобороны

Состояние здоровья шестерых военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, раненых во время атаки России в Керченском проливе, удовлетворительное, сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

"По данным разведки, состояние здоровья раненых во время атаки в Керченском проливе военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины удовлетворительное", - сказано в сообщении Минобороны на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По информации оборонного ведомства, всего ранено и травмировано шесть украинских военнослужащих.

"Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им.М.И. Пирогова", - сказано в сообщении.

Теги: #минобороны #раненые #азовское_море #моряки
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