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13:26 26.11.2018

Ситуация в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" остается сложной, в ряде других пунктов движение разблокировано – ГФС

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Ситуация в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" остается сложной, в ряде других пунктов движение разблокировано – ГФС

Ситуация на Волынской таможне остается сложной, митингующие продолжают блокировать выезд из Украины в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг", при этом в ряде пунктов пропуска Закарпатской и Львовской таможен движение разблокировано, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

"По состоянию на 11:00 26 ноября продолжается блокирование пунктов пропуска "Ягодин" и "Устилуг". В направлении въезда в Украину очередей в "Устилуге" нет. В пункте пропуска "Яготин" на выезд ожидают 200 грузовиков, 20 легковых авто и три автобуса", - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина в понедельник.

Пункт пропуска "Доманова", где с утра митингующие перекрыли пешеходный переход, работает в штатном режиме.

Помимо этого, остается заблокированным пункт "Шегини-Медика", "Краковец-Корчевая" "Рава-Руська - Хреберне".

Разблокировано движение на пункте пропуска "Угринив-Долгобичув".

На Закарпатской таможне пункты "Ужгород", "Косонь", "Лужанка", "Вилок", "Неветленфолу" работают в штатном режиме, отмечают в ГФС. Возобновлено движение на пункте пропуска "Солотвино", который был заблокирован до 7 часов утра.

Отсутствует движение на пункте пропуска "Тиса" и таможенном пункте "Малый Березный".

"Утром заместитель главы ГФС Виктор Кривицкий принял участие в межведомственном совещании с руководством Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы. Обменялись оперативной информацией по ситуации на пунктах пропуска на западной границе. Кроме этого, договорись о возможности синхронизации процедур оформления и регистрации транспортных средств ГФС и сервисными центрами МРЭО МВД", – отметила она.

Теги: #таможня #еврономера #блокирование #движение #гфс
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