Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт в Брюсселе в понедельник на уровне постпредов

В Брюсселе в понедельник пройдёт заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей.

"По договоренности президента и генерального секретаря сегодня состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов по реагированию на вооруженное нападение и захват РФ украинских кораблей в Черном море. НАТО и Украина будут совместно реагировать на акт агрессии", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при НАТО в Твиттере.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за акта агрессии России в Азовском море.