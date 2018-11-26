События

13:25 26.11.2018

Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт в Брюсселе в понедельник на уровне постпредов

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Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт в Брюсселе в понедельник на уровне постпредов

В Брюсселе в понедельник пройдёт заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей.

"По договоренности президента и генерального секретаря сегодня состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов по реагированию на вооруженное нападение и захват РФ украинских кораблей в Черном море. НАТО и Украина будут совместно реагировать на акт агрессии", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при НАТО в Твиттере.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за акта агрессии России в Азовском море.

Теги: #азовское_море #украина #нато #заседание
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