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13:15 26.11.2018

Осложнено движение через 7 пунктов пропуска на украинской границе – Госпогранслужба

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Осложнено движение через 7 пунктов пропуска на украинской границе – Госпогранслужба

 В Государственной пограничной службе Украины информируют об осложненном движении через 7 пунктов пропуска на государственной границе.

"В настоящее время на государственной границе движение через 7 пунктов пропуска остается сложным. В частности, ограничено движение в пунктах пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Шегини" и "Краковец" - на границе с Польшей, "Малый Березный" - на границе со Словакией, "Тиса", что на украинско-венгерской границе," - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Утром в понедельник было заблокировано более 10 пунктов пропуска на государственной границе, однако на некоторых направлениях участники акций разблокировали подъездные пути.

"Сейчас на этих направлениях нормализуется движение через государственную границу и предпринимаются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения", - говорится в сообщении.

Для недопущения провокаций непосредственно на государственной границе в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы Госпогранслужбы.

В местах скопления участников акций для снижения уровня напряжения и обеспечения публичной безопасности работает полиция диалога и находятся сотрудники Нацполиции. "Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем путешествующим гражданам и участникам международного движения учесть эту информацию при выборе маршрута путешествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ряде пунктов пропуска продолжается блокирование движения автотранспорта участниками акции движения "Авто Евро Сила", которые требуют снизить стоимость растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Теги: #транспорт #госпогранслужба #еврономера #пропуск #авто
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Интерфакс-Украина
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