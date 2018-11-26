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12:29 26.11.2018

Введение военного положения не повлияет на работу судебной и правоохранительной системы - юрист

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Введение военного положения (ВП) не повлияет на работу отечественной судебной и правоохранительной системы, считает советник юридической фирмы "Астерс" Олег Лазовский.

"Специальный закон Украины "О режиме военного положения" устанавливает, что правосудие осуществляется в обычном порядке исключительно судами, созданными в соответствии с Конституцией Украины", - сказал он, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" вопрос о возможном влиянии ВП на работу судебной системы.

Юрист подчеркнул, что согласно действующему законодательству, создание чрезвычайных и особенных судов не допускается, так же как запрещается сокращение или ускорение судебных процессов.

При этом в случае невозможности осуществления правосудия судами может быть изменена территориальная подсудность судебных дел или местонахождение судов, как это было с судами временно оккупированных территорий.

При этом О.Лазовский подчеркнул, что на правоохранительные органы в условиях военного положения возлагается "задача содействия в обеспечении правового режима военного положения в рамках возможных временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц".

Теги: #юрист #военное_положение #право
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